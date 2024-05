Flipar Socorristas resgatam o cavalo Caramelo na inundação do Sul do país





As enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul não apenas afetaram os humanos, mas também geraram uma mobilização intensa para resgatar os animais ilhados e em situações de risco.

Até o momento, a Defesa Civil do estado registrou o resgate de 9.984 animais, refletindo a grande demanda por auxílio nesse contexto emergencial. Histórias de cavalos, bois, cachorros e tanto outros bichos comoveram o país.

Um dos casos que mais chamou a atenção dos brasileiros foi do cavalo Caramelo. O animal ficou quatro dias ilhado em um telhado na cidade de Canoas, ficando desidratado e correndo risco de morte.





O resgate mobilizou equipes de bombeiros não apenas do Rio Grande do Sul, mas também de São Paulo, além do acompanhamento da primeira-dama Janja, que comemorou o salvamento do animal.

Outro episódio comovente foi do cachorro que nadou em direção ao surfista Pedro Scooby para ser resgatado. O atleta viu um cão e o pegou, colocando-o em um barco. Quando estava pronto para ir embora, seu amigo avisou que havia outro animal indo em direção deles.

O surfista desceu do barco e retornou ao local, pegando o cachorro que estava nadando, levando-o embora.

Também um boi foi encontrado em cima do altar de uma igreja em Taquari, no Rio Grande do Sul. O animal estava desaparecido desde o começo de abril, quando as chuvas atingiram o estado.

Os esforços de resgate contam com a dedicação de voluntários, grupos de apoio e profissionais dos bombeiros, que têm trabalhado incansavelmente para garantir a segurança e o bem-estar dos animais resgatados. Em algumas situações, foi necessário sedar os animais para um transporte mais seguro e controlado.

Muitos desses animais estão sem tutores, por isso foram levados para abrigos temporários. Há também mobilizações para doações para que os bichos tenham um lar definitivo. Um dos exemplos é o cavalo Caramelo, que fez o apresentador Neto e o influenciador Felipe Neto demonstrarem interesse em adotá-lo.

Diante da falta de tutores identificados para muitos dos animais resgatados, surgiram a necessidade e a iniciativa de criar abrigos temporários, além de um apelo por adoções por parte da população. Essas ações visam garantir que os animais resgatados tenham o cuidado necessário enquanto buscam um lar definitivo.

