Gilvan Rocha/Agência Brasil - 03/05/2024 Rio Guaíba, usina do gasômetro, em Porto Alegre após chuva intensa

O nível do Rio Guaíba é de 4,91 metros, segundo a última aferição divulgada no painel de monitoramento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) no Cais Mauá às 12h desta segunda-feira (13).

Com 34 centímetros a mais desde sábado, a previsão é que o patamar do Guaíba continue a subir até atingir 5,5 metros nesta terça-feira (14), de acordo com a Defesa Civil e um estudo divulgado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Caso essa previsão se concretize, o Guaíba terá um novo recorde ao atingir o maior nível de elevação em toda a história do Estado.

O lago em Porto Alegre chegou ao seu maior patamar em 4 de maio, quando alcançou a 5,35 metros. O recorde anterior era da enchente de 1941, quando chegou aos 4,74 metros.

Além do Guaíba, outros oito pontos de medição em rios e lagoas monitorados pela Defesa Civil ultrapassaram a cota de inundação, segundo informações do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) do Rio Grande do Sul.

No total, são nove de dez pontos acima do nível de inundação — o Rio Uruguai, na fronteira com a Argentina, é o único fora da lista por enquanto. Apesar disso, o aumento no volume de água do rio já causou danos em regiões da Argentina e do Uruguai, resultando em mais de 4.500 deslocados.

Confira as cotas de inundação dos rios no Rio Grande do Sul, segundo o último boletim de atualização dos serviços de infraestrutura divulgado pela Defesa Civil.

Cotas de Inundação nos rios do RS (7h):

Lago Guaíba - Porto Alegre – 4,77 metros (cota inundação 3,00 Centro; 2,10 Ilhas)

Rio dos Sinos - São Leopoldo - 5,80 metros (cota inundação 4,50)

Rio Gravataí - Passo das Canoas - 5,91 metros (cota inundação 4,75)

Rio Taquari - Muçum – 18,66 metros (cota inundação 18,00)

Rio Caí - Feliz – 8,58 metros (cota inundação 9,00)

Rio Uruguai - Uruguaiana – 12,06 metros (cota inundação 8,50)

Lagoa dos Patos (São Lourenço do Sul) – 2,56 metros - 17h de 12/5 (cota inundação 1,30)





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp