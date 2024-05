Reprodução: Flipar Para esta semana, a previsão é que tenham menos chuvas, mas frente fria deve chegar a 8°C

Ainda não chegou nem a primeira quinzena de maio, mas as chuvas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, já ultrapassam os 305 mm. O Instituto Nacional de Meteorologia já classifica maio de 2024 como o mais chuvoso em pelo menos 63 anos.

No bairro do Jardim Botânico, em apenas 48 horas, entre 9 horas do dia 10 e 9 horas do dia 12 de maio, choveu 92,7 mm. Desde o dia 1º de maio até o dia 12, foram registrados 305,6 mm de chuva, quase triplicando o volume médio para maio, que é de aproximadamente 113 mm, segundo o Climatempo. Não se via algo assim desde maio de 1961.

Apesar disso, as chuvas devem diminuir com a entrada de ar polar a partir desta segunda-feira (13), afastando as nuvens de chuva e causando uma queda na temperatura. A previsão é de temperaturas entre 15°C e 19°C na segunda-feira, entre 11°C e 16°C na terça-feira, com a madrugada de quarta-feira podendo chegar a 8°C, a mais fria do ano até agora.

Divulgação/Climatempo Mesmo com trégua das chuvas fortes, é previsto Guaíba tenha novo recorde no nível

Apesar da diminuição das chuvas, ainda é esperado algum volume na segunda-feira. Pela manhã, é previsto chuvas fracas a moderadas, garoa à tarde e noite já sem chuva. A Climatempo presume um total de 15 mm de chuva.

O tempo seco predomina na terça e quarta-feira, com o sol predominando na maior parte do dia. A previsão indica um retorno das chuvas na quinta-feira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp