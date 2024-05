Reprodução/redes sociais Boi foi parar no altar de uma igreja após chuvas do RS

Um boi foi encontrado em cima do altar de uma igreja em Taquari , no Rio Grande do Sul . O animal estava desaparecido desde a semana passada, quando as chuvas atingiram o estado — até o momento, 107 pessoas morreram e mais 300 ficaram feridas por causa da tragédia.

Por meio das redes sociais, os moradores de Taquari, cidade localizada a 103 km de Porto Alegre, se mostraram surpresos com a presença do boi na Igreja Nossa Senhora da Assunção.

As imagens divulgadas pelos moradores mostram o santuário completamente inundado. ''Olha aí o estado que ficou, o mais impressionante é ali ó, não sei como entrou, escapou um boi, está no altar da igreja'', diz uma das pessoas.

Em seu perfil no Instagram , a igreja lamentou o ocorrido. ''As imagens já falam por si. Momento de medo, dor, perdas e de muitos ensinamentos que nos levam a repensar'," diz a mensagem. "No Santuário a Mãe e seu Filho Jesus acolhendo os humanos e os animais'', acrescentou.

Assista ao vídeo abaixo:

Um boi foi encontrado no altar da 'Igreja Nossa Senhora da Assunção', em Taquari. 🤔



O animal estava desaparecido desde a semana passada, quando a forte chuva atingiu a região.



🎥 Imagens: Samuel Calkmann pic.twitter.com/P7VEUwcNa4 — Juliana Ayres ن ❣ (@julianaayres) May 9, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp