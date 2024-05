Reprodução O presidente Lula, Michelle Bolsonado, ex-primeira-dama e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

O PL encomendou uma pesquisa para testar os nomes de Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em uma possível disputa com Lula pela Presidência . A pesquisa, realizada pela Paraná Pesquisas, instituto frequentemente utilizado pelo partido de Jair Bolsonaro, revelou que a ex-primeira-dama está tecnicamente empatada com Lula em um eventual segundo turno, ficando dois pontos atrás do presidente. A informação é da coluna da Bela Megale, do jornal O GLOBO.

Por outro lado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece com uma diferença de cinco pontos em relação a Lula nas intenções de voto para um possível segundo turno.

Apesar do governador ser considerado pelo PL como o melhor nome para enfrentar o petista em 2026, alguns membros do partido acreditam que ainda é cedo para definir estratégias, pois muitos eventos podem acontecer até lá. Além disso, Jair Bolsonaro ainda mantém a esperança de voltar a ser elegível e não está concentrado na eleição de um sucessor no momento.

Avaliação de Lula

Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (8), as avaliações positiva e negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caíram para o mesmo patamar, com 33% cada uma.

Os que consideram o governo como regular representam 31% da amostra. A parcela que não soube ou não respondeu totalizou 3%.

Avaliação geral do governo Lula:

Positiva: 33%

Negativa: 33%

Regular: 31%

Não sabem/Não responderam: 3%



