Agência Brasil Lula

Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (8), as avaliações positiva e negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caíram para o mesmo patamar, com 33% cada uma.

Os que consideram o governo como regular representam 31% da amostra. A parcela que não soube ou não respondeu totalizou 3%.

Avaliação geral do governo Lula:



Positiva: 33%

Negativa: 33%

Regular: 31%

Não sabem/Não responderam: 3%

Em fevereiro, no último levantamento, o índice positivo do governo era de 35%, enquanto o negativo era de 34%, e o percentual de avaliações regulares era de 28%. Aqueles que não souberam ou não responderam eram 3%.

"A aprovação parou de cair, muito porque [a avaliação de Lula] parou de piorar no Sul e entre os evangélicos. As pessoas ainda têm uma percepção negativa da economia, acham que Lula não está entregando o que prometeu", afirma Felipe Nunes, diretor da Quaest.

O que explica

De acordo com a pesquisa, entre os evangélicos, o índice de desaprovação de Lula diminuiu para 58% (era de 62% em março), igualando-se ao percentual observado entre os católicos, que permaneceu estável em 58% entre as pesquisas.

Por outro lado, a aprovação entre os evangélicos aumentou de 35% para 39% no mesmo período, com uma margem de erro máxima para esse grupo de 4 pontos percentuais.

A região Sul registrou a maior variação na avaliação positiva do trabalho de Lula, aumentando sete pontos percentuais, de 40% para 47%. Enquanto isso, a rejeição, que era de 57% (a maior entre as regiões), diminuiu para 52%. A margem de erro máxima nesse recorte da pesquisa é de 6 pontos percentuais.

Quanto à direção do país, 49% dos entrevistados acreditam que o país está na direção errada, em comparação com 41% que consideram que a direção é correta. Já 10% não souberam ou não responderam.

Sobre as intenções de Lula, 51% responderam que consideram o presidente bem-intencionado, enquanto 42% afirmaram que Lula não é bem-intencionado. Outros 7% não souberam ou não responderam.

Em relação às promessas de campanha, 63% dos entrevistados consideram que Lula não tem conseguido cumprir o que prometeu. Por outro lado, 32% acreditam que o presidente tem conseguido fazer o que prometeu, e 6% não souberam ou não responderam.

A pesquisa também questionou para quem os entrevistados acham que o governo Lula trabalha. A maioria (52%) considera que o governo trabalha para atender às necessidades de todos; 35% acreditam que o governo trabalha para atender às necessidades de quem votou em Lula, e 13% não souberam ou não responderam.

Economia

De acordo com a pesquisa, para 38% dos entrevistados, a economia no Brasil piorou nos últimos 12 meses. Enquanto isso, 32% afirmaram que ela ficou do mesmo jeito, e 27% perceberam uma melhora.

Quando questionados sobre suas expectativas em relação à economia brasileira nos próximos 12 meses:

48% dos entrevistados afirmaram ter a expectativa de que a economia vai melhorar.

30% acham que a economia vai piorar.

19% acreditam que a situação econômica vai permanecer como está.

3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 2.045 pessoas presencialmente, no período de 2 a 6 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

