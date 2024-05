Gilvan Rocha/Agência Brasil Prefeitura de Porto Alegre a esquerda e o Mercado Municipal a direita, alagados, após chuva intensa.

Com a leve redução no nível do rio Guaíba , a sujeita, poluição e até animais começaram a aparecer nas ruas de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O estado enfrente um colapso após fortes chuvas desde o dia 29 de abril , com 431 dos 496 municípios afetados pelos alagamentos e enchentes.

No bairro Praia de Belas, foram encontrados peixes vivos nadando livremente. Perto deste local, um jacaré foi avistado na terça-feira (7) , no bairro Menino Deus.

Ainda, no centro histórico de Porto Alegre, na rua Uruguai, cinco peixes foram encontrados mortos boiando perto da calçada.

A inundação na capital gaúcha também afetou o nível do arroio Dilúvio, curso d’água que divide Porto Alegre, vindo do extremo leste e afluindo no Guaíba. A água segue muito alta, mas já é possível ver parte da vegetação ribeira suja pela enchente.

Rio Guaíba

Após atingir 5,33 metros no dia 5 de maio, o nível do Guaíba diminuiu, marcando 4,86 metros às 18h15 de quinta-feira (9). Nesta sexta-feira (10), ele atinge 4,74 m.

A cidade de Porto Alegre foi bastante inundada por conta da cheia do rio Guaíba. Até esta quinta-feira (9), o aeroporto e a rodoviária seguem sem funcionamento por conta das enchentes. Casas e comércios também seguem alagados.

De acordo com uma projeção do Índice de Pesquisas Hospitalares (IPH), o Guaíba deve levar ao menos 30 dias para ficar abaixo dos 3 metros. Na enchente histórica de 1941, quando o rio atingiu 4,76 m, foram 32 dias para o rio voltar as condições normais.

Rio Grande do Sul

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 107 mortes , segundo o boletim da Defesa Civil divulgado na quinta-feira. O órgão informa ainda que há um óbito em investigação.

O número de feridos é de 754. Já a quantidade de desaparecidos é de 136.

A Defesa Civil do estado contabiliza mais de 327,1 mil pessoas desalojadas, além de cerca de 68,5 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 425 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 1.742.969 de pessoas.

Enchentes no RS | Operadoras liberam internet móvel para ajudar na comunicação Vinícius Moschen Funcionários limpam hotel em Shatang, afetado pelas enchentes em 24 de abril de 2024 Hector RETAMAL Enchente no Rio Grande do Sul arrastou causou enormes prejuízos Reprodução/redes sociais Chuvas no Rio Grande do Sul causam enchente em Venâncio Aires Divugação Arena do Grêmio alagada por conta das enchentes no Rio Grande do Sul Foto: Reprodução / Radio GreNal Imagens de satélite mostram antes e depois de enchente no RS Fidel Forato Empresa apresenta alternativas para combater enchentes no Centro de São Carlos DA REDAÇÃO Dupla Gre-Nal cancela treinos e ajuda desabrigados pelas enchentes Foto: Reprodução Vista aérea mostrando casas destruídas por enchentes em Roca Sales Gustavo Ghisleni/AFP - 05/05/2024 Militares, bombeiros, profissionais de saúde e voluntários participam da operação de resgate de moradores do bairro Sarandi, cujas casas foram afetadas pelas enchentes, em Porto Alegre Anselmo Cunha/AFP - 05/05/2024 Enchente nas ruas de Porto Alegre Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais Muro de Mauá inundado Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais Centro histório de Porto Alegre inundado Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais Centro Administrativo do Município inundado Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.