Com a cheia do Lago Guaíba por bairros de Porto Alegre , cenas incomuns têm sido registradas em vídeo. Nesta terça-feira (7), um jacaré foi visto nadando por uma zona residencial da cidade. Veja:







Nas redes sociais, na tarde de terça-feira, diversos voluntários e ativistas ambientais compartilharam relatos sobre a presença de jacarés em ruas inundadas do bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Este bairro, com aproximadamente 100 mil residentes, é conhecido como um dos mais tradicionais da capital e até inspirou uma canção de Caetano Veloso com o mesmo nome.

Na tarde de segunda-feira (6), o bairro Menino Deus foi inundado devido ao desligamento da bomba em uma instalação da prefeitura. Esta interrupção resultou no lançamento da água contida nas tubulações sobre o Menino Deus e também sobre o bairro vizinho, Cidade Baixa.

Até as 19h de terça-feira, a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) da Prefeitura de Porto Alegre apenas confirmou ter recebido relatos de voluntários e moradores sobre o avistamento de jacarés em áreas alagadas. No entanto, nenhum membro técnico da secretaria havia conseguido capturar, avistar ou registrar imagens desses animais.



"Ao longo da manhã e da tarde desta terça-feira, relatos de avistamento de jacarés de pequeno porte mobilizaram a equipe de Fauna Silvestre da Smamus para vistorias em diversos pontos alagados da cidade", informou a secretaria, em nota emitida no início da noite de terça (7).

As intensas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde a semana passada já resultaram em pelo menos 95 mortes e afetaram 401 dos 497 municípios do estado. Porto Alegre foi particularmente afetada pelo transbordamento do Guaíba, com o nível da água atingindo 5,28 metros, quatro metros acima do normal, conforme relatado pelo Centro Integrado de Coordenação de Serviços da cidade.



Após os primeiros relatos sobre o jacaré serem recebidos pela Smamus durante a tarde, voluntários de resgate e funcionários da secretaria se uniram em uma busca pelo bairro Menino Deus, porém, o animal não foi localizado.

A pasta enfatizou que nenhuma das imagens compartilhadas dos jacarés foi registrada pela Smamus.

Anteriormente, às 12h36, a secretaria havia emitido uma nota confirmando o avistamento do animal no Menino Deus.

"Equipe de Fauna Silvestre da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) confirma o avistamento de um jacaré de pequeno porte na região alagada do Menino Deus, na manhã desta terça-feira", afirmava o comunicado da Smamus.

Casos anteriores

Antes das recentes enchentes, a observação de um jacaré por populares no Parque do Pontal, próximo ao Barra Shopping Sul e à sede da Fundação Iberê Camargo, na zona sul de Porto Alegre, levou a Smamus a realizar ações educativas para informar a população sobre como agir na presença desses animais.

Nos primeiros dias do mês, durante o início das inundações urbanas, moradores também relataram ter avistado um jacaré na Avenida Severo Dullius, na zona norte da cidade. No entanto, equipes da Smamus não encontraram evidências da presença do animal.

De acordo com a prefeitura, a situação das inundações em Porto Alegre é especialmente grave em dois bairros: Humaitá e Vila Farrapos, onde o nível da água aumentou entre segunda e terça-feira.

"Há milhares de pessoas esperando por resgate nessas áreas, onde praticamente só há voluntários e algumas equipes da prefeitura. Há muitos idosos que estão há cinco dias sem comida e água, em cima de telhados", afirmou o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes (sem partido), em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira.

"Fazemos um apelo a quem tiver qualquer embarcação que possa ajudar [nos resgates]. Jets ski, barcos com motor, e até barcos sem motor, porque eles podem ser puxados pelos outros", disse.

Tragédia no RS

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 95 mortes e quatro óbitos estão em investigação, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 18h desta terça-feira (7).

O número de feridos é de 372. Já a quantidade de desaparecidos é de 131.

A Defesa Civil do estado contabiliza mais de 159 mil pessoas desalojadas, além de cerca de 48,8 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 401 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando cerca de 1,5 milhão de pessoas.

