Reprodução Twitter 27.09.2023 Avanço do Guaíba alagou grande parte de Porto Alegre

O nível do rio Guaíba, em Porto Alegre , diminuiu um pouco mais de ontem para hoje. Nesta sexta-feira (10), o nível é de 4,74 metros, segundo a medição feita às 6h15 pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) no Cais Mauá.

Em 24 horas, a redução foi 30 centímetros. O patamar registrado hoje fica abaixo do registrado na enchente histórica de 1941, quando o rio chegou a 4,76 metros. O recorde de 80 anos atrás foi batido nos últimos dias, com o nível chegando a atingir 5,33 metros no dia 5 de maio. Ontem, o Guaíba marcou 4,86 metros às 18h15.

A cidade de Porto Alegre foi bastante inundada por conta da cheia do rio Guaíba. Até esta quinta-feira (9), o aeroporto e a rodoviária seguem sem funcionamento por conta das enchentes. Casas e comércios também seguem alagados.

De acordo com uma projeção do Índice de Pesquisas Hospitalares (IPH), o Guaíba deve levar ao menos 30 dias para ficar abaixo dos 3 metros. Na enchente histórica de 1941, quando o rio atingiu 4,76 m, foram 32 dias para o rio voltar as condições normais.

Previsão do tempo

Cientistas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS alertam que há possibilidade do rio Guaíba voltar a subir devido à previsão de mais chuvas para o Rio Grande do Sul.

Caso haja o repique, o cenário pode ser prejudicado devido ao vento que sopra do sul, o que deve elevar o lago em aproximadamente 20 centímetros.

Ontem (9), o Inmet emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para declínio de temperaturas no estado do Rio Grande do Sul a partir de quinta-feira. As temperaturas podem cair de 3º a 5ºC devido à passagem de uma frente fria, fazendo com que as mínimas fiquem abaixo de 10ºC.

A meteorologista Cátia Valente, da Sala de Situação do governo, alerta que há previsão de chuvas fortes para o estado gaúcho no sábado, domingo e segunda-feira.

Na sexta-feira (10), a previsão é de chuva forte no centro, norte, nordeste, vales, RMPOA e no litoral norte do estado gaúcho, com volumes de até 120 mm, além de muita ventania e mar agitado.

As chuvas permanecem intensas até segunda-feira (13), nos mesmos locais.

Enchentes no RS | Operadoras liberam internet móvel para ajudar na comunicação Vinícius Moschen Funcionários limpam hotel em Shatang, afetado pelas enchentes em 24 de abril de 2024 Hector RETAMAL Enchente no Rio Grande do Sul arrastou causou enormes prejuízos Reprodução/redes sociais Chuvas no Rio Grande do Sul causam enchente em Venâncio Aires Divugação Arena do Grêmio alagada por conta das enchentes no Rio Grande do Sul Foto: Reprodução / Radio GreNal Imagens de satélite mostram antes e depois de enchente no RS Fidel Forato Empresa apresenta alternativas para combater enchentes no Centro de São Carlos DA REDAÇÃO Dupla Gre-Nal cancela treinos e ajuda desabrigados pelas enchentes Foto: Reprodução Vista aérea mostrando casas destruídas por enchentes em Roca Sales Gustavo Ghisleni/AFP - 05/05/2024 Militares, bombeiros, profissionais de saúde e voluntários participam da operação de resgate de moradores do bairro Sarandi, cujas casas foram afetadas pelas enchentes, em Porto Alegre Anselmo Cunha/AFP - 05/05/2024 Enchente nas ruas de Porto Alegre Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais Muro de Mauá inundado Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais Centro histório de Porto Alegre inundado Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais Centro Administrativo do Município inundado Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.