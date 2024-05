Reprodução/Youtube e Ricardo Stuckert Elisa Veeck relata situação de familiares em Canoas (RS)





Elisa Veeck, âncora da CNN Brasil, relatou nesta quinta-feira (9) a situação enfrentada por seus familiares e amigos em Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes causadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul.

A jornalista, que é natural deste município, o qual faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, lamentou a tragédia em seu estado e afirmou que está sendo "avassalador".

"Minha família fisicamente está ótima; emocionalmente, é avassalador. Tenho amigos e parentes que foram para dentro de barcos, botes para salvar os outros", contou ela ao 'Fundo do Baú', apresentado por Luciana Liviero, no YouTube.

Ainda na conversa, Elisa Veeck refletiu sobre a tragédia, que já deixou 107 mortos e 136 desaparecidos. "A gente tem o registro da dor, mas também temos o registro de muita empatia", disse a apresentadora.





Tragédia no RS

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 107 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado nesta quinta-feira (9). O órgão informa ainda que há um óbito em investigação.

O governador Eduardo Leite (PSDB) disse que é esperado que o número de vítimas fatais cresça. O mandatário voltou a dizer que o evento se trata do maior desastre climático da história do estado.

O número de feridos é de 374. Já a quantidade de desaparecidos é de 136. A Defesa Civil do estado contabiliza mais de 165,1 mil pessoas desalojadas, além de 67,5 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 428 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando cerca de 1,5 milhão de pessoas.

