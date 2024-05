Reprodução X Ratos em rua no centro de Porto Alegre





A quantidade de pessoas fora de casas por causa das chuvas que afetam o Rio Grande do Sul desde 29 de abril alcançou o índice de 395,6 mil pessoas. Os dados são do último boletim da Defesa Civil, divulgados às 18h desta quinta-feira (9). O número de mortos em decorrências dos temporais é de 107 mortes.

No penúltimo boletim, divulgado às 12h, o número de pessoas fora de casa era de 232,6 mil. Às 18h, esse índice saltou para 395,6 mil, sendo 327.105 pessoas desalojadas e 68.519 em abrigos.

O último boletim também mostrou que o número de feridos é de 754. Já a quantidade de desaparecidos é de 134, enquanto de mortos é de 107.



Ao todo, 431 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 1.742.969 de pessoas.



Neste final de semana, a Defesa Civil emitiu um alerta de inundação severa para a Região Metropolitana de Porto Alegre e cidades banhadas pelos rios Dos Sinos, Jacuí e Caí, além dos municípios próximos ao lago Guaíba.

Os temporais começaram no dia 29 de abril e têm provocado danos a imóveis e elevação no nível dos rios e arroios, fazendo com que muitas pessoas fiquem desabrigadas.

Estado de calamidade

No dia 1º de maio, o Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública pelos "eventos climáticos de chuvas intensas".

Os eventos meteorológicos ocasionaram "danos humanos, com a perda de vidas, e danos materiais e ambientais, com a destruição de moradias, estradas e pontes, assim como o comprometimento do funcionamento de instituições públicas locais e regionais e a interdição de vias públicas", descreve o decreto assinado pelo governador.

