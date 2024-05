Reprodução Casal se enganou e pegou o carro errado





Uma história incomum chamou a atenção nas redes sociais após um casal embarcar em um carro errado e viajar por 30 minutos antes de perceberem o engano em Anápolis (GO). Tudo começou quando Vânia Ferreira e Wilmar Ferreira, acreditando estarem entrando em seu próprio veículo, acabaram se enganando devido a um sistema de chave presencial.

O carro que o casal entrou possuía uma chave presencial, que permite destravar o automóvel quando a chave está próxima.

Como o dono do veículo havia deixado a chave dentro do veículo, o sistema de segurança foi burlado, permitindo que Vânia e Wilmar partissem com o automóvel sem perceber o engano.

Foi somente após 30 minutos de viagem que o casal notou que estavam no carro errado. Eles então decidiram voltar até o local de onde pegaram o veículo.

Enquanto isso, o verdadeiro dono do carro, ao perceber que seu automóvel havia sido levado, estava prestes a contatar a Polícia Federal para relatar um suposto roubo.

No entanto, o dono do carro foi surpreendido ao encontrar o casal de volta com o veículo.

Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, a mulher explicou como percebeu que estavam no carro errado, mencionando o cheiro diferente e uma mochila no banco traseiro que não era do casal.

Apesar da confusão inicial, o dono do carro reagiu com tranquilidade e até mesmo humor ao episódio. Vânia tratou a experiência como algo "saído de um filme", destacando a inusitada aventura vivida pelo casal.

Assista ao vídeo:







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.