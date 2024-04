Polícia Civil de Goiás Câmera escondida estava na tomada do banheiro

O pai da menina de 16 anos filmada secretamente no banheiro diz que ela "só chora" após descobrir sobre a câmera escondida na própria casa, em Anápolis (GO). Segundo ele, ela está "desolada", com medo e necessitando ajuda psicológica. As declarações foram dadas ao portal Uol, ao qual ele preferiu não se identificar.

Ele acrescenta que ela está com medo de sair de casa e voltar à escola. Agora, os pais buscam ajuda psicológica para ela.

"Minha filha só chora, está desolada, com medo da exposição e de o Francismar [dono da casa] ser liberado e fazer alguma coisa contra ela e a família. Eu, como pai, estou indignado com toda essa situação. Ele acompanhava 24 horas minha filha, imagina o que poderia fazer no futuro? Só quero Justiça, que ele apodreça na cadeia, e minha filha volte a sorrir e não tenha mais medo”, afirmou.

A câmera instalada em uma tomada fazia transmissões ao vivo e também guardava as imagens captadas. O caso está sob investigação na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis.

Francismar Fernandes da Silva, de 36 anos, foi preso na última sexta-feira (19) por ser dono do apartamento e suspeito de instalar o dispositivo.

A adolescente se mudou para o local em fevereiro e, após 15 dias, encontrou a câmera. Além dela, moravam na casa a mãe dela, uma tia e o irmão de oito anos.

"Ela gritava bastante, dizendo que tinha uma câmera escondida no banheiro. Pedi para me mandar uma foto e constatei que se tratava de uma câmera realmente. [Ele] filmou todas as mulheres da casa tomando banho e até uma criança de oito anos, que também ficou com trauma", disse o pai.

"Eles se mudaram para ficar mais perto do trabalho da minha ex-esposa e da escola da minha filha. Parecia tudo normal, mas depois tudo se encaixou quando descobrimos a câmera", adicionou.

Segundo ele, Francismar agia estranho desde o princípio, com atitudes como ir à casa no segundo dia de aluguel para desinstalar um equipamento usado para fazer imagens de monitoramento de câmeras de segurança.

“Acreditamos porque havia realmente uma câmera de segurança na garagem. Mas, por que tirar as câmeras de segurança? No mesmo dia, ele pediu para usar o banheiro. Minha filha disse que ele poderia utilizar a suíte, mas ele insistiu para entrar no banheiro social e ficou lá uns dez minutos. Tenho certeza que foi nesse dia que Francismar instalou a câmera.”

A câmera foi encontrada quando a adolescente estava sozinha em casa e Francismar apareceu. Os cachorros latiram quando sentiram a presença dele. Ao checar a tomada, que estava levemente fora do lugar, ela viu o aparelho e avisou a família.

"Minha filha estava sozinha em casa porque havia passado mal e não foi para a escola. Francismar, que já devia acompanhar a rotina da casa, foi até lá. Não sei o motivo, talvez a câmera estivesse dando problema. Foi quando minha filha o flagrou [no banheiro] e ele saiu correndo.”



"Avisei que deveríamos chamar a polícia, mas elas [mãe e filha] ficaram com medo. A mãe dela ainda falou com a esposa de Francismar, que negou tudo. Disse que o marido nunca seria capaz, mas ele foi”, completou.



Investigações em curso

A delegada Aline Lopes, encarregada das investigações, afirmou que o suspeito é proprietário de uma empresa de energia solar, o que lhe confere acesso ao interior de diversas residências. Esse fato leva a Polícia Civil a suspeitar da possibilidade da existência de mais vítimas.

"Ele poderá responder pelo crime de registrar cenas de nudez de criança e adolescente, além da invasão da casa. Além do mandado de prisão, também cumprimos um mandado de busca e apreensão na casa dele. Apreendemos vários celulares e computadores que serão periciados e ele pode responder por mais crimes.”

Segundo as investigações, a câmera permaneceu no imóvel por aproximadamente 15 dias. A delegada Aline Lopes relata que, cerca de quatro dias após a mudança da família para lá, Francismar solicitou acesso ao local, sob a alegação de que precisava verificar as câmeras de segurança da residência.

Inicialmente, a delegada afirma que Francismar será indiciado por invasão de domicílio e por captura de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.

Contudo, se for comprovado que ele compartilhava esses conteúdos gravados, poderá enfrentar acusações adicionais.

“Os dispositivos eletrônicos dele, que foram apreendidos quando nós cumprimos os mandados de prisão e de busca e apreensão, serão periciados para que nós possamos detalhar e especificar exatamente por quantos dias essa câmera ficou funcionando, quais os arquivos que ele armazenou, a quais imagens ele teve acesso e o que ele fez com essas imagens: se ele apenas armazenou, se ele transmitiu, vendeu ou compartilhou essas imagens com outras pessoas”, disse a delegada à CNN Brasil.

Ainda não há uma previsão de quando sairá o resultado da perícia nos equipamentos dele.

Francismar optou por ficar em silêncio na delegacia.

Defesa

Por meio de notaenviada à CNN Brasil, a defesa de Francismar diz que, “até o presente momento”, não teve acesso aos autos que resultaram na prisão preventiva do cliente.

“A ausência de acesso aos documentos pertinentes compromete substancialmente nossa capacidade de preparar uma defesa eficaz em nome de nosso cliente. O direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório é essencial em um Estado Democrático de Direito, e estamos comprometidos em garantir que esses direitos sejam plenamente respeitados. Apelamos às autoridades competentes para que respeitem o devido processo legal e garantam que todas as partes envolvidas tenham acesso igualitário às informações necessárias para uma atuação justa e adequada. E, também, à imprensa para que tenha paciência para apurar todo o fato antes de emitir um juízo de valor sobre a situação”, diz o texto.

“Confiamos que, com o acesso aos autos, seremos capazes de exercer plenamente o direito de defesa e esclarecer quaisquer equívocos que possam ter ocorrido neste caso. Permaneceremos vigilantes na defesa dos direitos de nosso cliente e trabalharemos incansavelmente para garantir que a justiça seja alcançada de maneira justa e imparcial”, finaliza.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp