Uma Aeronave Remotamente Pilotada da FAB (Força Aérea Brasileira) caiu em uma área desabitada na última terça-feira (7) enquanto realizava operações de auxílio em resgates no estado do Rio Grande do Sul, que vem sendo impactado por temporais desde o fim de abril.

A aeronave, que fazia parte das missões de apoio aos atingidos pelas enchentes no estado ,encontrou um problema técnico durante sua operação e colidiu com o solo, conforme comunicado oficial da FAB.

"Uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), da FAB, que é empregada nas missões de apoio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, apresentou durante sua operação um problema técnico e veio a colidir com o solo, em região desabitada, nesta terça-feira (07/05). A Força Aérea informa que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) vai investigar os fatores contribuintes da ocorrência aeronáutica”, explicou.

O drone fazia parte do arsenal da Base de Santa Maria e tinha sido fundamental no auxílio às equipes de resgate, conseguindo resgatar 36 pessoas em apenas um dia. O modelo utilizado pode operar por até 36 horas sem a necessidade de reabastecimento e alcança altitudes de até 9 mil metros.

A FAB destacou que o equipamento permite análises em tempo real com altíssima precisão das áreas expostas, auxiliando na identificação de pessoas em situação de risco.

Quando avistado ou ouvido, as pessoas isoladas ou em risco são orientadas a sair do local ou a deixar marcas em superfícies para que o drone possa identificar e acionar o resgate.

A Defesa Civil alerta para que a população não utilize drones particulares durante essas operações, pois isso pode dificultar as buscas e prejudicar o trabalho das equipes especializadas em resgate.

