Os resgates em Porto Alegre foram retomados nesta quarta-feira (8). Os trabalhos precisaram ser paralisados por causa dos temporais e ventos que atingiram a capital do Rio Grande do Sul.

O Corpo de Bombeiros, policiais e voluntários precisaram parar os salvamentos por conta dos riscos de descargas elétricas no município. A interrupção serviu para não colocar nenhuma pessoa que atua na região inundada pelo Rio Guaíba em risco.

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 100 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 18h desta quarta.

O número de feridos é de 374. Já a quantidade de desaparecidos é de 130.

A Defesa Civil do estado contabiliza mais de 163,7 mil pessoas desalojadas, além de 67,4 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 425 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Neste final de semana, a Defesa Civil emitiu um alerta de inundação severa para a Região Metropolitana de Porto Alegre e cidades banhadas pelos rios Dos Sinos, Jacuí e Caí, além dos municípios próximos ao lago Guaíba.

Os temporais começaram no dia 29 de abril e têm provocado danos a imóveis e elevação no nível dos rios e arroios, fazendo com que muitas pessoas fiquem desabrigadas.

Estado de calamidade

No dia 1º de maio, o Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública pelos "eventos climáticos de chuvas intensas".

Os eventos meteorológicos ocasionaram "danos humanos, com a perda de vidas, e danos materiais e ambientais, com a destruição de moradias, estradas e pontes, assim como o comprometimento do funcionamento de instituições públicas locais e regionais e a interdição de vias públicas", descreve o decreto assinado pelo governador.

