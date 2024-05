Reprodução Deputada federal Fernanda Melchionna está em seu segundo mandato

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) foi a única parlamentar do Rio Grande do Sul a destinar verbas específicas para a prevenção de desastres naturais no estado em 2024 — ao todo, 35 políticos compõem a bancada gaúcha na Câmara dos Deputados.

Antes da maior tragédia climática atingir o Rio Grande do Sul , Fernanda reservou duas emendas no valor de R$ 1,7 milhão para a elaboração de projetos de prevenção à erosão costeira e para gestão socioambiental. Em entrevista exclusiva ao Portal iG , a parlamentar contou que decidiu realizar os repasses após visitar o Vale do Taquari, local mais afetado pelas chuvas em setembro de 2023 — na ocasião, 50 pessoas morreram.

"Os municípios comentaram comigo a falta de integração da Defesa Civil à região, da falta de lancha, de infraestrutura mesmo. Na ocasião, o nível do rio subiu muito rápido e a região precisava de mais infraestrutura para salvar vidas. Quando eu voltei de lá, entre várias outras medidas — porque eu enviei dinheiro para a assistência, para a saúde, etc —, eu achei que era importante mandar recursos para a Defesa Civil, para as prevenções. Tem que investir", declarou.

Além do investimento, Fernanda também afirma que os órgãos públicos precisam encarar as mudanças climáticas de frente. "Há dois componentes. O primeiro é a questão climática. Desde 2009, a ciência alerta que o RS vai ser afetado com ciclones tropicais. E o negacionismo climático faz com que tenhamos um padrão de devastação e desmatamento em vários projetos de lei, que retroalimentam essas mudanças climáticas", pontuou.

"O conjunto de uma política de Defesa Civil, de entender essa emergência climática, ainda é distante. E até mesmo das prioridades dos projetos. Eu estava lembrando que tentaram colocar uma mina de carvão em Porto Alegre, que todos sabem que é extremamente poluente", continuou.

Para acelerar o processo de ajuda ao estado, Fernanda apresentou na Câmara dos Deputados a PEC da Calamidade , que visa facilitar o acesso do Rio Grande do Sul aos recursos. "A PEC é muito importante para afastar as políticas de austeridade fiscal sobre o estado. Precisamos avançar sobre o orçamento estadual. Ela flexibiliza e desburocratiza o recurso para atender a população. E também tem a questão da transparência, que é muito importante neste momento", explicou.

Quem é Fernanda Melchionna?



A deputada federal Fernanda Melchionna tem 40 anos e é nascida em Alegrete, cidade localizada a quase 500 km de Porto Alegre. Em seu site, ela se descreve como "militante, feminista, socialista e internacionalista".

Ainda na adolescência, Fernanda participou dos protestos contra as privatizações realizadas pelos governos de Antônio Britto e Fernando Henrique Cardoso.

Fernanda é graduada em biblioteconomia pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e pós-graduada em História do Brasil pela FAPA/RS.

Sua carreira política começou em 2008, quando foi eleita vereadora. Ao concorrer à reeleição em 2012, foi a mais votada entre as mulheres — ela exerceu o cargo de vereadora até 2018, quando foi eleita deputada federal. Em 2022, foi reeleita, sendo a mulher mais votada no RS, com quase 200 mil votos

Saída do PT

A deputada foi filiada ao PT (Partido dos Trabalhadores), mas deixou a legenda quando nomes como Luciana Genro, Heloísa Helena e outros foram expulsos por votarem contra a Reforma da Previdência no primeiro ano de governo Lula (2003).

Atuações importantes

Além da atuação antes e durante a tragédia no Rio Grande do Sul, Fernanda chamou atenção por ser coautora da Lei Mari Ferrer, que proíbe o constrangimento de vítimas de crimes sexuais e testemunhas durante julgamentos.

Na Câmara, a deputada também votou contra a alteração do Código Florestal, que anistiaria desmatadores, e foi a favor de criminalizar responsáveis por rompimento de barragens.

Na pandemia, Fernanda votou contra o projeto que permitia empresas a comprar vacinas da Covid-19 sem doar ao SUS (Sistema Único de Saúde).

Vida pessoal

Fernanda Melchionna é abraçada pelo também deputado Orlando Silva

Em maio do ano passado, Fernanda anunciou que estava em um relacionamento amoroso com o também deputado Orlando Silva. Já em março deste ano, eles anunciaram que estão esperando um bebê.

