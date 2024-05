Montagem iG / Imagens: reprodução / redes sociais - 05.09.2023 Defesa Civil continua alertando para enchente no rio Taquari, no Rio Grande do Sul

A chuva extrema que vem caindo nos últimos dias sobre o Rio Grande do Sul deixou o estado em alerta máximo e causou elevação no nível do rio Taquari, ultrapassando os 30 metros em cidades como Estrela e Lajeado. Essa marca histórica supera registros de um século e meio, sendo uma das piores enchentes já registradas na área. Em 1941 e em 2023, em cheias históricas, o Taquari atingiu cotas de até 29 metros.

O comunicado da Defesa Civil do Estado orienta a evacuação da população de áreas de risco em diversas cidades do Vale do Taquari diante da enchente. O órgão destaca a necessidade de os moradores buscarem abrigos públicos ou outros locais de segurança para permanecer durante a elevação do nível do rio. Municípios como Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado e Lajeado estão entre os mais afetados.



“As pessoas que não tiverem locais alternativos devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre os abrigos públicos disponibilizados pelas Prefeituras, rotas de fuga e pontos de segurança”, informa o comunicado.



A MetSul Meteorologia também emite orientações, recomendando que os moradores do Vale do Taquari sintonizem as emissoras de rádio locais para obterem informações e orientações durante a crise. A empresa alerta que, mesmo que o rio estabilize ou baixe em alguns pontos da bacia no vale, ele poderá voltar a subir e atingir cotas ainda mais altas devido ao grande volume de chuva previsto para a parte alta da bacia, na Serra.

Volumes de chuva em 24h superam a média para maio



Volume de chuva no Rio Grande do Sul em 24 horas, entre 00h de e 24h de 1/5/24, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia (entre parênteses, média aproximada de precipitação para maio);

Soledade: 215,8 mm (média:153 mm)

Serafina Correa: 194,0 mm (média: 150 mm)

Bento Gonçalves: 178,4 mm (média: 144 mm)

Santa Maria: 160,8 mm (média:137 mm)

Ibirubá: 148,2 mm (média 142 mm)

São Vicente do Sul: 129,0 mm (média: 119 mm)

Santiago: 118,2 mm (média: 127 mm)

Tupaciretã: 113,0 mm (média: 126 mm)

Canela: 101,8 mm (média: 142 mm)

Volume de chuva no Rio Grande do Sul em 24 horas, entre 23h de 30/4/24 e 23h de 1/5/24, pela medição do Cemaden

Soledade: 240 mm

Fontoura Xavier: 235 mm

Serafina Corrêa: 181 mm

Nova Palma: 176,8 mm

Santa Maria: 174,8 mm

Faxinal Do Soturno: 172,6 mm

Caxias Do Sul: 163 mm

Venâncio Aires: 127,4 mm

Lajeado: 124,2 mm

Estrela: 114 mm

Cruzeiro Do Sul: 111,2 mm

Itati: 105,75 mm

Alegrete: 102,6 mm

Alvorada: 101,6 mm

Teutônia: 100,4 mm

Morrinhos Do Sul: 98 mm

São Francisco De Paula: 96 mm

Caçapava Do Sul: 91 mm

