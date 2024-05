Gilvan Rocha/Agência Brasil - 03/05/2024 Rio Guaíba atingiu 5,3 metros

O satélite Amazônia 1 do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostra os efeitos devastadores da chuva que começou na última semana no Rio Grande do Sul, provocando enchentes que já deixaram 90 mortos e 361 feridos, além de 132 desaparecidos. (Veja as imagens abaixo)

Até o momento, são 388 municípios atingidos, afetando 1,3 milhão de pessoas. Dentre elas, 155 mil estão desalojadas e 48 mil em abrigos.

A observação do solo no Rio Grande do Sul tem sido prejudicada desde 29 de abril devido às nuvens, mas as imagens disponíveis destacam três áreas: Porto Alegre, Vale do Taquari e a bacia dos rios Soturno, Jacuí e Jacuizinho.

O Vale do Taquari emergiu como uma das regiões mais afetadas pelas recentes cheias, abrangendo mais de 40 cidades. O rio Taquari, em particular, ultrapassou marcas históricas, atingindo mais de 30 metros de altura. Os relatos dos prefeitos descrevem as cidades como "destruídas", refletindo a devastação provocada pelo aumento do nível das águas.



Na área dos rios Soturno, Jacuí e Jacuizinho, as imagens revelam uma mudança drástica no curso dos rios, resultando em inundações que afetaram severamente as comunidades locais. A tragédia se manifestou com força, com relatos de dezenas de mortes e inúmeros desaparecidos, incluindo casos em São João do Polesine, Silveira Martins e Pinhal Grande.

Esse desastre climático é considerado o pior da história do estado, superando eventos passados. O rio Guaíba, em Porto Alegre, atingiu a marca de 5,02 metros no último sábado (4) e renovou o recorde em 5,3 metros na segunda-feira (6). Esse registro supera o recorde anterior de 4,76 metros, estabelecido em 1941, tornando-se a maior cheia já registrada na história da capital gaúcha. A cidade está enfrentando sérias inundações, com pontos como a rodoviária e o mercado municipal submersos.

Nesta terça-feira (7), a Defesa Civil do estado atualizou o nível dos rios às 8h:

Guaíba - Porto Alegre – 5,27 metros

Rio Taquari - Muçum – 7,44 metros

Rio Caí - Feliz – 3,51 metros

Rio Uruguai - Uruguaiana – 9,71 metros

Apesar da pausa temporária nas chuvas desde domingo, a preocupação persiste, pois novos temporais são previstos para quarta-feira (8).

Veja o antes e depois

Porto Alegre:



Vale do Taquari:

Rios Soturno, Jacuí e Jacuizinho:





Sinimbu:

Triunfo:

A área em azul-claro representa a inundação e área em azul-escuro o curso normal do rio.

