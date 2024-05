Reprodução/redes sociais Lago Guaíba transborda

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) provocaram o aumento do nível do Rio Guaíba em Porto Alegre, atingindo a marca de 5,02 metros neste sábado (4). Esse registro supera o recorde anterior de 4,76 metros, estabelecido em 1941, tornando-se a maior cheia já registrada na história da capital gaúcha.

O transbordamento do Guaíba inundou ruas e avenidas, afetou a estação rodoviária da cidade e levou ao fechamento do Aeroporto Salgado Filho devido ao grande volume de chuvas. A previsão é de que as chuvas persistam nos próximos dias, aumentando os riscos de inundações ao longo do mês.

O recorde de cheia do Rio Guaíba foi quebrado pela primeira vez na sexta-feira (3), atingindo 4,77 metros na estação do Gasômetro, conforme registrado pela Defesa Civil municipal. Pouco depois da meia-noite de sábado (4), essa medida subiu para 4,88 metros. No Cais Mauá, a marcação atingiu 4,82 metros por volta da 1h da madrugada e, duas horas depois, alcançou 4,85 metros.

Às 8h de sábado, o nível chegou a 5,02 metros. Essa elevação causou transbordamento do Guaíba, levando a inundações em ruas e avenidas, além de afetar a estação rodoviária e suspender 95% das viagens no Aeroporto Salgado Filho, devido ao grande volume de chuvas. Mais precipitações são esperadas nos próximos dias, aumentando o risco de enchentes na região.

Rio Grande do Sul

Os temporais já causaram 56 mortes, deixaram 68 pessoas desaparecidas e 74 feridas no estado. A Defesa Civil contabiliza mais de 32 mil pessoas fora de casa, com 8.168 em abrigos e 24.080 desalojadas.

A tragédia foi reconhecida pelo governo federal, que decretou estado de calamidade pública, conforme declarou o governador Eduardo Leite (PSDB) na quinta-feira (2).