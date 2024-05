Anselmo Cunha/AFP - 05/05/2024 Militares, bombeiros, profissionais de saúde e voluntários participam da operação de resgate de moradores do bairro Sarandi, cujas casas foram afetadas pelas enchentes, em Porto Alegre

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul provocaram paralisações nos serviços de água, energia e telefonia, bem como danos nas rodovias e alterações no tráfego, segundo o boletim divulgado às 9h desta segunda-feira (6) pelo governo estadual. Hoje, Porto Alegre, capital gaúcha, inicia a semana com 70% da população sem água potável.

Segundo as autoridades, das seis estações de tratamento de água, quatro estão desligadas, são elas: as estações São João, Higienópolis, Ilha da Pintada, Tristeza e Moinhos de Vento. Apenas as unidades Menino Deus e Belém Novo seguem em operação normal.

A Corsan, Companhia Riograndense de Saneamento, informou que, no estado, 884.802 clientes sem abastecimento de água em 49 municípios, o que representa 28% do total.

A empresa informa que a prioridade é a "utilização em serviços de emergência como hospitais e abrigos, além do uso pessoal consciente para higiene e culinária".

De acordo com a Defesa Civil, as empresas estão trabalhando para a regularização desse serviço. O órgão informou ainda que faz a distribuição de água potável para os abrigos e municípios que carecem.

Ainda, segundo a concessionária CEEE Equatorial, 175 mil clientes estão sem luz em Porto Alegre e mais quatro cidades. Na noite deste domingo (5), 57 ruas estavam totalmente interditadas por conta dos alagamentos e outras 13 com bloqueios parciais.

Último boletim

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 83 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 9h desta segunda-feira (6).

O número de feridos é de 276. Já a quantidade de desaparecidos é de 111.

A Defesa Civil do estado contabiliza cerca de 121,9 mil pessoas fora de casa, sendo 19,3 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 345 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 850 mil pessoas.

Ainda, há quatro óbitos em investigação. Um em Caxias do Sul, um em Pinhal Grande, um em Santa Maria e outro em Três Coroas.

Escolas

Segundo a Defesa Civil, 744 foram afetadas em 231 municípios. Ao todo, são 251.711 estudantes impactados, 278 escolas danificadas e 36 escolas servindo de abrigo.

Rodovias

As chuvas que atingem o estado também causaram danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Nesta segunda-feira (6), são 102 trechos em 58 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, segundo a última atualização. Veja o mapa interativo :

Reprodução: Google Maps Mapa Interativo sobre as estradas bloqueadas no RS





Internet

Tim: 32 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Vivo: 40 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: 24 municípios sem serviços de telefonia e internet.





