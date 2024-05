Reprodução/redes sociais Balsa desgovernada no Rio Taguari atingiu uma ponte

As imagens da tragédia que acontece no Rio Grande do Sul seguem impressionando. Nesta quinta-feira (2), uma balsa desgovernada foi arrastada pelo Rio Taquari e se chocou em uma ponte que faz a travessia entre Lajeado e Estrela , na Região dos Vales. As imagens foram captadas por moradores locais. Veja abaixo .

De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, a embarcação passou pelas cidades de Muçum, Roca Sales, Encantado e Arroio do Meio até a colisão com a ponte. A balsa não transportava pessoas, apenas carros que estavam em sua estrutura.

A colisão ocorre devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o fim de semana passado - O Rio Taguari está com nível acima de 30 metros por causa dos temporais. A expectativa é que o estado continue sendo castigado pelo evento climático nos próximos dias.

Calamidade

Até o momento, a Defesa Civil confirma 13 mortos e 21 desaparecidos desde o início das chuvas. Com mais de 10 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas, o governo estadual também decidiu decretar estado de calamidade pública.

A situação se agravou ainda mais após o rompimento da barragem 14 de Julho, na Serra Gaúcha, nesta quinta-feira (2). As autoridades orientam a população a permanecer longe das áreas de risco.

