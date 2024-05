Reprodução/redes sociais Funcionários da área da saúde tentam "salvar" alguns equipamentos no hospital de Três Coroas

O único hospital da cidade Três Coroas , localizada na Região da Serra do Rio Grande do Sul , ficou completamente inundado após mais um dia de chuvas fortes . Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível notar que a água atinge os joelhos dos profissionais da área da saúde. Veja ao final da matéria.

Prefeito de Três Coroas, Alcindo de Azevedo afirmou que todos os equipamentos do hospital ficaram destruídos. "Situação de ontem de noite (quarta-feira, 1º) e madrugada de hoje (quinta-feira, 2). Entrou água no hospital e toda a estrutura está alagada. Estamos fazendo a transferência de pacientes em situação mais delicada para outros locais", afirmou o político, reiterando que "85% do município está debaixo d'água."

De acordo com o prefeito, os internados no hospital foram transferidos para Igrejinha, outra cidade que sofre com os temporais. A Prefeitura de Três Coroas também está disponibilizando abrigos para quem estava utilizando a unidade hospitalar.

Devido ao acúmulo de água e a previsão de novos temporais até o final de semana, o governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está na região para oferecer apoio do governo federal. De acordo com as últimas informações, 13 mortes estão confirmadas pela Defesa Civil. Cerca de 10 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.



Assista ao vídeo abaixo:

A situação calamitosa do hospital da cidade de Três Coroas/RS pic.twitter.com/UnBmbVXpuZ — Paula Marisa (@profpaulamarisa) May 2, 2024

