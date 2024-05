Reprodução/Twitter A Prefeitura de Porto Alegre fechou as comportas de contenção do sistema de proteção contra enchentes





Nesta quinta-feira (2), a cota de inundação do Rio Guaíba, localizado em Porto Alegre, foi ultrapassada, com o nível das águas atingindo mais de 3,14 metros por volta das 15h20, superando o limite estabelecido em 3 metros.

A Prefeitura de Porto Alegre fechou as comportas de contenção do sistema de proteção contra enchentes para evitar a inundação do centro da cidade.

A Defesa Civil emitiu alertas e pediu aos moradores das áreas próximas do Rio Guaíba, nas cidades de Porto Alegre, Eldorado do Sul e Guaíba, que deixassem as regiões de risco e se dirigissem para abrigos públicos ou locais seguros.

O governador Eduardo Leite (PSDB-RS) já havia previsto a situação, afirmando que o Rio Guaíba poderá ultrapassar a cota novamente nesta sexta-feira (3), com um possível nível de 4 metros.

A Defesa Civil já confirmou a morte de 29 pessoas, enquanto 21 estão desaparecidas. Um total de 147 cidades no estado enfrentam problemas, incluindo enchentes, quedas de barreiras e deslizamentos de terra.

Cerca de 14,5 mil moradores estão fora de casa, sendo 4.599 em abrigos e 9.993 desalojados. O governo do estado teve que decretar estado de calamidade pública devido às chuvas intensas, medida que tem validade de 180 dias.

Diante dessa situação crítica, o governo federal também agiu rapidamente. Uma reunião entre o governador Eduardo Leite (PSDB-RS), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros foi realizada, garantindo recursos e a instalação de uma base do governo federal para colaborar nas medidas emergenciais.

Lula destacou que os recursos serão direcionados para reparar os danos causados pelas chuvas e ajudar a população afetada nas áreas da saúde, educação, transporte, alimentos e moradia.

O presidente ressaltou que, neste momento, a prioridade é o resgate das pessoas em situação de risco. Eduardo Leite agradeceu o apoio de Lula e classificou o episódio como o pior desastre da história do Rio Grande do Sul.

