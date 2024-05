Diego Vara / Agência Brasil - 2/05/2024 Moradores do estado do Rio Grande do Sul retirando seu objetos da área alagada

O tempo no Rio Grande do Sul será instável a partir desta quarta-feira (8). A causa é um ciclone extratropical que se aproxima da região Sul, levando frente fria, ventos de 100km/h e queda de granizo.

Segundo o Climatempo, o ciclone não deve passar pelo estado gaúcho, mas trará consequências, como a forte ventania e a previsão de chuva para a metade sul do estado.

Por conta das chuvas que ocorrem desde o dia 29 de abril, o Rio Grande do Sul contabiliza 95 mortos e mais de 130 desaparecidos. Há ainda 159 mil pessoas desalojadas, além de cerca de 48,8 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 401 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Alertas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos meteorológicos. Um deles é um alerta de "grande perigo" para a parte sul do estado gaúcho. Nessa região, o volume de chuva pode passar os 100 milímetros por dia, com ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Já o segundo alerta é de "perigo" para a região central do Rio Grande do Sul, onde as chuvas podem chegar até 100k milímetros com ventos intensos, entre 60 km/h e 100 km/h.

Ainda, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden) mantém os alertas de risco hidrológicos, principalmente na parte sul do estado. Segundo o órgão, a grande quantidade de chuva contribui para a permanência das inundações e para a saturação do solo, deixando os rios também com níveis elevados.

Defesa Civil

Na terça-feira (7), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta vermelho para fortes chuvas no extremo sul do estado. O órgão comunica que há risco de alagamentos, vento forte, descargas elétricas e queda de granizo.

A área de risco envolve as cidades de Bagé, Pelotas, Rio Grande e Santana do Livramento.

"Durante as chuvas, fique em segurança. Retire eletroeletrônicos da tomada durante os temporais, e feche bem portas e janelas. Caso seja surpreendido pelo tempo severo, busque abrigo, e não atravesse alagamentos a pé ou, mesmo, de carro", orienta a Defesa Civil.

Segundo a meteorologista Cátia Valente, da sala de situação do estado, na sexta-feira (10) e sábado (11) "teremos aumento da instabilidade, impactando sobretudo a metade norte do estado. Nestas áreas, podemos ter chuvas mais expressivas, que podem prejudicar os trabalho de resgates".

Um dos maiores riscos é o de hipotermia entre os ilhados, conforme destacado pelo Exército, responsável pelas operações de busca e resgate.

