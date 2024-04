Joédson Alves/Marcelo Camargo/Agência Brasil Arthur Lira (PP-AL) e Alexandre Padilha (PT)

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou nesta segunda-feira (22) que as desavenças com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foram superadas. Padilha havia sido chamado publicamente de "desafeto" e "incompetente" pelo deputado, o que abriu uma rusga na relação entre Planalto e Câmara.



“Eu vim para a política para agregar, não para agredir. Aprendi isso ao longo da minha vida política. Para mim, esse é um episódio absolutamente superado. O diálogo do governo com o Congresso Nacional está mantido, e a pauta do governo segue em frente”, disse Padilha à CNN Brasil.

Ele fez questão de ressaltar pautas do governo aprovadas na Câmara, apesar da relação conflituosa com Lira, e pregou "transparência" os outros poderes.

“No primeiro ano de governo, foi o ano que teve a maior aprovação de projetos encaminhados pelo governo da história, desde a redemocratização. Aprovamos mais projetos e iniciativas do governo do que qualquer outro governo em seu primeiro ano”, declarou o ministro.

“Esse que está falando, o líder do governo na Câmara, no Senado, são sempre muito transparentes. O governo é direto. Seguimos exatamente o que é combinado. Quando sinalizamos que pode haver veto do presidente, sinalizamos na hora”, completou.

Ainda de acordo com Padilha, a prioridade do governo é sanar as contas públicas. "O esforço que fizemos no ano passado e que estamos fazendo essa ano tem sido muito importante para que o Brasil continue essa trajetória decrescente da taxa de juros", complementou o ministro.

