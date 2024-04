Arquivo pessoal Bala perdida perfurou pudim em festa de ano novo no Rio

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (11), que o Estado brasileiro é responsável pelas vítimas de bala perdida em operações policiais. Segundo o entendimento da Corte, o Estado precisará indenizar o ferido ou a família da vítima fatal. Assim, caberá ao ente federativo, seja União, estado ou município, provar que não teve relação com o caso.

Na decisão, o STF determinou que a perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações é insuficiente para retirar a responsabilidade civil do Estado brasileiro.

A decisão do STF ocorre a partir da discussão da morte de um homem após ser atingido por uma bala perdida dentro de sua casa, no ano de 2015, durante uma ação que envolveu o Exército no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, a vítima foi atingida durante um tiroteio entre agentes do Exército e traficantes da Maré. Após o caso, a família do homem pediu que a União e o governo do Rio pague uma indenização por danos morais, uma pensão vitalícia e despesas funerárias.

O STF autorizou a indenização, mas decidiu que precisava de uma definição geral para outros casos semelhantes.

