O jornalista norte-americano foi convidado a participar de uma audiência na Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado brasileiro nesta quinta-feira (11). Ele apresentou e-mails que indicam possível interferência do ministro Alexandre de Moraes no X - antigo Twitter.

O convite foi proposto pelo senador Magno Malta (PL-ES), alinhado ao governo Bolsonaro, e foi aprovado nesta quarta-feira (10). Além de Shellenberger, o jornalista brasileiro David Ágape, responsável pela divulgação dos e-mails, também foi convidado para a audiência.

O caso ficou conhecido como "Twitter Files Brasil". "Essa aprovação é essencial, porque vai permitir que seja dada voz a uma denúncia gravíssima que ocorreu no nosso país recentemente, secundada posteriormente pelo senhor Elon Musk, de que houve durante o processo eleitoral uma interferência por parte do Poder Judiciário", disse o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN).

O jornalista Michael Shellenberger, conhecido por minimizar a gravidade do aquecimento global, tem uma história marcada por mudanças ideológicas. Aos 17 anos, demonstrou solidariedade à revolução sandinista na Nicarágua. Angariou fundos para cooperativas de mulheres na Guatemala aos 23 anos. Em seus 20 e poucos anos, fez pesquisas com pequenos agricultores na região próxima à Amazônia, lutando contra invasões de terras.

Shellenberger viveu no Brasil em 1992, período em que se considerava muito de esquerda. Lembra-se das palavras de ordem de Lula e do PT na época como "Sem medo de ser feliz". Essas experiências moldaram sua visão política ao longo dos anos.

Shellenberger afirma ter conhecido Lula di ter decepção com a esquerda. Em entrevista ao Correio do Povo, em 2021, disse que entrevistou Lula "pessoalmente em 1994, entrevistei o Daniel Ortega [presidente da Nicarágua] e trabalhei por pouco tempo com Hugo Chávez [ex-presidente Venezuelano morto em 2013]".

Ele nega, porém, ser bolsonarista. "Não sou fã nem de Bolsonaro, nem de Trump", escreveu no X. "As minhas opiniões políticas são muito moderadas. Mas eu reconheço a censura quando a vejo."



Nas redes sociais, ele disse "não temer nem o diabo nem Moraes".

Obrigado a todos que expressaram preocupação com minha segurança. Por favor, saiba que não temo nem o diabo nem de Moraes, apenas Deus no céu. E Ele quer que vivamos em liberdade, não em escravidão.





Moraes x Musk

O dono do Twitter, Elon Musk, lançou ataques contra Moraes no X, sugerindo até o fechamento do escritório da rede no Brasil e questionando a censura no país. O empresário criticou as ações do ministro do STF, que é relator de casos sensíveis e presidente do TSE. Moraes é conhecido por suspender perfis em redes sociais, incluindo o X, por suposta disseminação de desinformação e ataques às urnas eletrônicas.









O X afirmou que foi obrigado por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil, sem saber as razões por trás dessas ordens. Musk pediu a renúncia ou impeachment de Moraes, chamando-o de 'Darth Vader do Brasil', e prometeu revelar como as decisões do ministro supostamente violam as leis brasileiras.

Em resposta aos ataques, Moraes determinou à PF a abertura de inquérito para investigar a conduta de Musk, incluindo possíveis crimes de obstrução à Justiça e incitação ao crime. O empresário também será investigado no inquérito das milícias digitais.