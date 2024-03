Everaldo Silva/TV Globo Motorista fugiu após o atropelamento no Grande Recife

Um motorista de um micro-ônibus atropelou pessoas que realizavam uma procissão no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (PE), na tarde deste domingo de Páscoa (31).

O acidente deixou, ao menos, quatro mortos e mais de 20 feridos, segundo o Corpo de Bombeiros. Todas as vítimas estavam no evento religioso e nenhuma dentro do veículo. O motorista fugiu após o atropelamento. As informações são do G1. Confira abaixo o vídeo do momento após o acidente (cuidado: as imagens são fortes).

🚨ÔNIBUS DESGOVERNADO ATINGE PROCISSÃO EM JABOATÃO DOS GUARARAPES



Procissão da Festa da Pitomba era realizada no bairro de Marcos Freire quando um microônibus do transporte público do município atingiu os fiéis. Informação de mortos e feridos.



Samu e Bombeiros no local. pic.twitter.com/MFnPYJ48pE — Renato Barros (@renatorbarros) March 31, 2024









O micro-ônibus, que fazia a linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada, tem autorização da prefeitura de Jaboatão para circular como transporte complementar no município. O veículo tinha saído da praça do terminal de ônibus de Marcos Freire e seguia para a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no momento do acidente.

O atropelamento ocorreu na Avenida Barreto de Menezes, em um trecho conhecido como "ladeira da Adelaide", devido a proximidade com a Escola de Referência em Ensino Médio Adelaide Pessoa Câmara.





O Corpo de Bombeiros Militares foi acionado às 17h09. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado minutos antes, às 16h57, e enviou 10 ambulâncias das cidades do Recife, de Jaboatão dos Guararapes, do Cabo de Santo Agostinho e de Moreno.

Os feridos foram levados para três Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) — Engenho Velho, Imbiribeira e Barra de Jangada. Informações sobre o estado de saúde dos pacientes, e nomes e idades das vítimas do atropelamento ainda não foram divulgadas.

