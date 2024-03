Reprodução/ TV Globo Lula recebe o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o presidente da França, Emmanuel Macron, em cerimônia oficial no Palácio do Planalto, no início da tarde desta quinta-feira (28).

O evento na capital federal marca o último dia da passagem de Macron pelo Brasil. No país desde terça-feira (26), o chefe de Estado também visitou o Pará, o Rio de Janeiro e São Paulo.





A agenda desta quinta prevê uma reunião bilateral entre os dois presidentes, em que devem discutir assuntos de discordância entre os dois países no campo da política internacional, como o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, além da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Durante a tarde, Macron e Lula farão uma declaração à imprensa e participarão de um almoço no Palácio do Itamaraty. O francês também tem uma agenda prevista com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).





Passagem pelo Brasil

Há oito anos um presidente francês não visitava o Brasil. O último foi François Hollande, que participou da abertura da Olimpíada do Rio, em 2016. No primeiro dia de Macron em solo brasileiro, na última terça (26), foi anunciada uma parceria bilionária entre as nações pela bioeconomia na Amazônia .

Em Belém, cidade que vai receber a Conferência do Clima da ONU (COP30) em 2025, Macron recebeu presentes do governador da capital Pará, Helder Barbalho. Na pequena bolsa de palha entregue ao presidente francês havia três camisas: uma tradicional do Marajó, — de produção local —, e duas dos principais times de futebol paraenses, Remo e Paysandu.

Na quarta-feira (27), Macron passou por Itaguaí, no estado do Rio, acompanhado por Lula. No local a Marinha do Brasil deu início às operações do submarino Tonelero (S42) , que faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), projeto em parceria com a França com orçamento de aproximadamente R$ 40 bilhões.

Ainda na quarta, o francês foi a São Paulo para um encontro com investidores brasileiros, além de posar com curiosos enquanto conhecia a Avenida Paulista. Brasília foi a última parada de Macron no país.

O presidente francês deve voltar ao Brasil em novembro para as reuniões da Cúpula do G20, no Rio, e para a Conferência do Clima da ONU (COP30), que será sediada em Belém em 2025.

