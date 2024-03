Reprodução / Redes Sociais Inundação arrasta caminhão do Corpo de Bombeiros

Tanto a previsão do tempo quanto a análise de riscos de enchentes e deslizamentos seguem em estado de alerta para a população em várias áreas do país nesta segunda-feira (25), especialmente no Sudeste, que já sofreu muito nos últimos dias . As chuvas devem diminuir de intensidade e não há mais alertas máximos de "alto risco" do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda assim, a situação é delicada e requer cuidados, inclusive em outras regiões.

Até agora, 27 pessoas morreram por causa das chuvas, sendo 19 delas no Espírito Santo e outras oito no Rio de Janeiro.

O Inmet emitiu alertas laranja de perigo devido às chuvas em partes dos estados do Amazonas, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Tocantins, Minas Gerais e São Paulo. Isso inclui a possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes, além de risco de cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) está analisando os riscos nas áreas mais afetadas. O órgão alerta para a possibilidade de chuvas fortes que podem causar alagamentos e inundações urbanas em algumas regiões. Também há previsão de risco moderado de deslizamentos de terra em áreas urbanas, principalmente em encostas, e possíveis "quedas de barreira" ao longo das estradas, em várias regiões.

No Norte do país, há risco moderado de movimentos de massa em Manaus, Amazonas, devido às chuvas recentes e à previsão de mais chuva.

