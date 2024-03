Reprodução/Instagram Prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro ameaçou cortar a luz de um evento de skate

Prefeito de Criciúma , uma das cidades mais populosas de Santa Catarina , Clésio Salvaro (PSD) ameaçou cortar a luz de um evento nacional de skate, conhecido como STU , marcado para acontecer no município no próximo final de semana.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, nesta quarta-feira (20), Clésio autoriza um dos funcionários da Prefeitura a cortar a energia do local em caso de "apologia às drogas e conteúdo sexual" durante o torneio e atrações musicais.

Até o momento, Planet Hamp e Criolo estão confirmados como atrações do evento. Ambos são conhecidos por apoiar a discriminalização do porte da maconha. Dandara Manoela, Beto Cardoso e DJ Tamempi também vão se apresentar.





"Qualquer coisa diferente disso [torneio de esporte] como, por exemplo, apologia às drogas, apologia aos crimes, qualquer coisa que mexa de conteúdo sexual, que mexa com nossos meninos e as nossas meninas, o Gilberto [funcionário que aparece no vídeo] está, autorizado com o alicate na mão, para cortar a energia", diz o prefeito.

"Pode faltar energia para a televisão, para o rádio, para a internet, para os bares no entorno. Não me importa. Esse local aqui construímos para receber as famílias de bem", acrescenta Clésio.

Após a declaração, a STU decidiu alterar o local do evento musical. Em comunicado, a organização informou que a competição segue confirmada para acontecer no Parque Centenário, nos dias 22, 23 e 24 de março. Já o URB MUSIC TOUR, festival de cultura urbana que acompanha os eventos da plataforma STU, será realizado no dia 23, em novo local.

