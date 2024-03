Reprodução Inmet Inmet alerta que outono pode ter fenômenos adversos

Com a mudança das estações, do verão para o outono, o tempo passa de quente e úmido para frio e seco. Neve, geadas, nevoeiros e chuvas estão previstas para o período, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O outono começa no Hemisfério Sul nesta quarta-feira (20), às 0h06, e termina em 21 de junho, às 17h51, pelo horário de Brasília. As chuvas podem diminuir no interior do Brasil durante este período, especialmente no Nordeste semiárido.

No Norte e Nordeste, ainda haverá chuva. Massas de ar frio do sul podem reduzir as temperaturas, principalmente no Sul e parte do Sudeste.

No outono, o Inmet prevê fenômenos adversos, como nevoeiros no Sul, Sudeste e Centro-Oeste; neve em áreas serranas do Sul; geadas no Sul, Sudeste e Mato Grosso do Sul; e friagem no sul da região Norte e Mato Grosso.

Para o primeiro dia do outono, o Inmet emitiu alertas de "Perigo" e "Perigo Potencial" devido a tempestades e chuvas intensas previstas em partes do país.

No Norte e Nordeste, são previstas chuvas intensas com ventos de até 100 km/h e riscos de cortes de energia elétrica e alagamentos. Em outras regiões, há alerta para tempestades com chuvas fortes, ventos e granizo, mas com menor risco de danos.

No Sul, uma frente fria trará chuvas intensas, podendo chegar a 100 mm. Nas demais regiões, chuvas intensas podem ocorrer com ventos de até 60 km/h.

