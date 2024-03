Fernando Frazão/Agência Brasil Chuva em SP

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (19) serão registradas máximas acima dos 30°C em capitais como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

No sábado (16), os termômetros registraram um novo recorde de sensação térmica na capital fluminense, 60,1ºC.

As altas temperaturas devem vir acompanhadas de fortes chuvas que podem atingir parte do país ao longo da semana. O Inmet disparou quatro avisos de chuvas intensas, dois alertas de "perigo" e dois alertas de "perigo potencial".

Parte do Amazonas, Pará, Piauí e o lado oeste dos estados Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina receberam o alerta de "perigo", com chuvas que podem chegar a 100 milímetros por dia e ventos de até 100 km/h.

O Sudeste e Centro-oeste estão com o aviso de "perigo potencial", com volume de chuva esperado de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h.

O instituto aponta que o outono deve ter o início marcado pelo calor, mas já na noite de quarta-feira (20) as temperaturas devem começar a cair devido a chegada de uma frente fria.

A partir de quinta-feira (21), a chegada da massa de ar frio deve acabar com a onda de calor da última semana na região Sudeste e causar tempestades em São Paulo, no litoral sul do Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais.