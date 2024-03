Reprodução/TV Globo Calor foi forte no fim de semana





Neste domingo (17), o município do Rio de Janeiro registrou um novo recorde de sensação térmica, atingindo a marca de 62,3°C na estação de Guaratiba, localizada na zona oeste da cidade, às 9h55.

Segundo dados do Sistema Alerta Rio, esse é o maior índice já registrado desde o início das medições pelo órgão em 2014. Este foi o segundo dia consecutivo de recorde na sensação térmica na capital carioca.

O Centro de Operações Rio (COR), ligado à prefeitura, explicou que a sensação térmica é um índice de calor calculado com base nos dados de temperatura e umidade relativa do ar. Quanto maiores forem esses dois fatores, maior será a sensação de calor na região.

As características geográficas da região de Guaratiba contribuem para a ocorrência de temperaturas e umidades relativas do ar elevadas, especialmente durante as manhãs.

"A região é úmida devido à proximidade com o oceano e costuma receber influência de ventos quentes do quadrante norte no período matutino", explicou o COR.

Para os próximos dias, a previsão é de que o calor intenso continue afetando os cariocas e visitantes. Amanhã (18), a expectativa é de mais um dia de altas temperaturas na cidade, com máximas em torno de 39°C e sensações térmicas acima dos 50°C. Não há previsão de chuva, e o céu deverá permanecer claro a parcialmente nublado.

Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que a população se mantenha bastante hidratada, evite atividades ao ar livre entre as 10h e as 16h, utilize protetor solar e opte por roupas leves como medidas de proteção contra o calor excessivo.





