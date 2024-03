Reprodução/INMET Inmet emite alerta vermelho para calor no Sul e Sudeste e chuvas no RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, que aponta “grande perigo” para onda de calor nas regiões Sul e Sudeste e para chuvas no Rio Grande do Sul.

O alerta para a onda de calor vai deste sábado (16) até segunda-feira (18), às 18h.

O Inmet alertou que o fenômeno pode causar risco à saúde humana. A única instrução, atéo momento, é o contato com a defesa civil.

De acordo com o instituto, as regiões afetadas por calor intenso são:

Norte Pioneiro Paranaense

Presidente Prudente

São José do Rio Preto

Leste de Mato Grosso do Sul

Bauru

Piracicaba

Ribeirão Preto

Araçatuba

Noroeste Paranaense

Marília

Norte Central Paranaense

Sudoeste de Mato Grosso do Sul

Araraquara

Pantanais Sul Mato-grossense

Itapetininga

Assis

Centro Norte de Mato Grosso do Sul

Metropolitana de Curitiba

Centro Oriental Paranaense

Campinas.

Chuvas no Sudoeste do RS

Já o aviso para as chuvas no Sudoeste do Rio Grande do Sul acaba às 18h deste sábado. O Inmet afirmou que há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

As instruções são desligar aparelhos elétricos, quadro geral de energia, observar alteração nas encostas, permancer em local abrigado, e, em caso de situação de inundação, ou similar, proteger pertences. Também é indicado contato com Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp