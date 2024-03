Reprodução/redes sociais Piloto morre após queda de avião em São Sebastião do Passé, no interior da Bahia

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira (14) em trecho da BR-110, na cidade de São Sebastião do Passé, no interior da Bahia. O piloto da aeronave morreu no local, conforme informado pela prefeitura do município.

Ainda não há informação sobre outras vítimas no acidente e nem foi revelada a identidade do piloto. A informação inicial é de que ele estava sozinho na aeronave, de modelo Seneca PT-REY, que caiu na localidade da Sereia, ao lado de uma fábrica de velas.

:batedor:URGENTE: Vídeo mostra Avião de pequeno porte que caiu em São Sebastião do Passé, interior da Bahia pic.twitter.com/RXFSRpIlT9 — MSP-Brasil (@mspbra) March 14, 2024





De acordo com apuração da TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia, a aeronave saiu de Caruaru, em Pernambuco, e viajava para Guanambi, no sudoeste da Bahia.

Ainda segundo a TV Sudoeste, a aeronave havia sido comprada por dois empresários da região - o piloto realizava apenas o transporte do avião.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram até o local para investigar a causa da queda e a identidade da vítima.

* E m atualização

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp