Rovena Rosa/Agência Brasil Avanço de frente fria traz previsão de chuva forte para RJ e MG





Com a chegada de uma frente fria à região Sudeste, os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais devem se preparar para fortes chuvas ao longo desta quinta-feira (7). A frente fria, que já causou impactos em São Paulo, agora se desloca pela região, trazendo consigo a possibilidade de temporais e acumulados significativos de precipitação.

Segundo informações da Climatempo, embora a frente fria tenha se afastado em direção ao mar, os ventos provenientes do oceano ainda são capazes de gerar instabilidade climática. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de "perigo" para toda a extensão do estado do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo, alertando para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), essas áreas estão em risco moderado para deslizamentos de terra, com São Paulo também sob alerta. Maria Clara Sassaki, porta-voz da Climatempo, ressalta que embora São Paulo possa registrar chuvas menos volumosas, o solo já encharcado aumenta o risco de deslizamentos.





Enquanto isso, no Sul do país, após dias de instabilidade devido à frente fria, uma área de baixa pressão no Paraguai traz consigo o retorno das chuvas, especialmente no oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. As temperaturas, que haviam diminuído com a passagem da frente fria, devem começar a subir novamente nesta quinta-feira.

No Norte, além das chuvas provocadas pela frente fria, a preocupação continua devido aos acumulados significativos de precipitação. No Acre, onde as chuvas têm sido recorrentes, o nível do Rio Acre ultrapassou marcas históricas, gerando preocupação com inundações na região do Vale do Acre, com destaque para Rio Branco.

Diante desse cenário, as autoridades recomendam cautela e medidas preventivas para minimizar os impactos desses eventos climáticos.