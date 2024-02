Divulgação/PM - 28.02.2024 O caso aconteceu na cidade de Alexânia, no entrono do Distrito Federal

Na manhã desta quarta-feira (28), um jovem de 16 anos foi socorrido após ser ferido com um tiro no pé no banheiro do Colégio 31 de Março, em Alexânia, no Goiás. Segundo as investigações, o disparo aconteceu após um colega, de 17 anos, levar a arma do pai da namorada para mostrar para os amigos.



De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o jovem pegou a arma com a namorada e foi mostrá-la a mais dois amigos no banheiro. O acidente aconteceu por volta das 9h30. O jovem foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital mais próximo da região. Ele passa bem.

À Record TV, a delegada responsável pelo caso disse que a namorada do adolescente que disparou levou o objeto na mochila e entregou para que ele pudesse mostrar aos amigos. Os jovens retiraram as munições do revólver, mas uma bala ficou na câmara e eles não perceberam, causando o acidente.

O dono da arma possui registro no Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Ele deverá responder por omissão de cartela de arma de fogo.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) emitiu uma nota comentando o caso e informou que, "conforme orientações do Protocolo de Segurança Escolar, adotado na rede pública estadual de ensino desde 2019, a equipe gestora acionou os responsáveis pelos estudantes, o Conselho Tutelar, as autoridades policiais e o serviço de atendimento médico".

As equipes da Superintendência de Segurança Escolar e Colégio Militar e do Núcleo de Segurança e Saúde do Servidor e do Estudante da Seduc/GO compareceram no local e prestaram apoio à comunidade.