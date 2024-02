Reprodução: Redes Sociais Acidente na Rio-Santos

Um ônibus capotou na manhã desta segunda-feira (26) na Rodovia Rio-Santos (BR-101) deixando 25 feridos, no município de Itaguaí, no sul do estado do Rio, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com os bombeiros, cinco pessoas estavam em situação grave quando foram socorridas.

As vítimas foram encaminhadas para três hospitais da região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h40, na altura do km 398.

O ônibus, da empresa Bel-Tour, saiu do bairro de Sepetiba, na zona oeste da cidade do Rio, e levava 29 pessoas, a serviço da empresa ICN.