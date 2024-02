Rovena Rosa/Agência Brasil Chuva no viaduto Santa Ifigênia, no centro da capital paulista

Os moradores de São Paulo voltaram a sofrer com falta de energia nesta sexta-feira (23). Após uma tempestade atingir a capital, diversos paulistanos passaram a conviver com queda de energia. Nas redes sociais, internautas alegam que já estão há cinco horas "no escuro".

Em nota, a Enel , distribuidora de energia do estado de São Paulo, confirma que "alguns clientes" estão sendo afetados. A empresa, porém, não divulgou a quantidade exata de moradores que permanecem sem energia, ressaltando que trabalha para reestabelecer os serviços "o mais breve possível".



Na rede social X, o antigo Twitter, paulistanos reclamam de falta de luz nas regiões leste e sul. "Qualquer chuva a energia cai na Vila Formosa", disse uma usuária. "Dois minutos de chuva e acaba a luz no Tatuapé. Vocês estão de parabéns, Enel", ironizou outro.





"Incrível como basta um pouco de água em São Paulo para acabar a luz em alguns bairros. [Governador] Tarcisio [de Freitas] e Enel trabalhando juntos para piorar São Paulo", declarou um terceiro.



Reclamações

Em novembro do ano passado, um forte temporal deixou mais de 2 milhões de pessoas sem luz em São Paulo. Na ocasião, a Enel só conseguiu reestabelecer todo seu serviço em sete dias.

Por causa das reclamações, a empresa virou alvo de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara dos Vereadores. No relatório final, ficou recomendado que o contrato com a concessionária não fosse renovado.

O "apagão" gerou uma crise interna na empresa, que viu seu presidente deixar o cargo após uma forte pressão. A concessionária também foi multada pelo Procon-SP.