Ricardo Stuckert / PR Ministro descarta pedido de desculpas de Lula a Israel

Nesta quarta-feira (21), o Grupo de Líderes Empresariais de Israel, o LIDE Israel, emitiu uma nota de repúdio as falas do presidente da República, Luiz Inácio da Silva (PT) , que compara os ataques em Gaza ao Holocausto. Segundo o documento emitido pelo grupo, as falas são "equivocadas" e as "consequências diplomáticas das declarações estão sendo drásticas."



O LIDE Israel afirma "repudia a infeliz declaração do Presidente Lula comparando as ações militares de Israel contra o Hamas com as atrocidades de Hitler e dos Nazistas no Holocausto."

Segundo o grupo, "esta situação pode impactar na cooperação empresarial e nos investimentos entre Israel e o Brasil".

"O LIDE Israel continuará com o seu propósito de construção de novas pontes empresariais entre o Brasil e Israel, para fortalecer a relação entre os dois países", finaliza o grupo.

Durante coletiva de imprensa no encerramento de sua viagem pela África neste domingo (18), o presidente Lula falou que “o que está acontecendo na Faixa de Gaza não é uma guerra, mas um genocídio” e fez referência às ações do ditador nazista Adolf Hitler contra o povo judeu.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse o mandatário.

Leia a nota completa:



"O LIDE Israel repudia a infeliz declaração do Presidente Lula comparando as ações militares de Israel contra o Hamas com as atrocidades de Hitler e dos Nazistas no Holocausto.

O Presidente Lula disse também, de forma totalmente equivocada, que 'é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças'.

As consequências diplomáticas das declarações do Presidente Lula estão sendo drásticas.

Esta situação pode impactar na cooperação empresarial e nos investimentos entre Israel e o Brasil.

O LIDE Israel continuará com o seu propósito de construção de novas pontes empresariais entre o Brasil e Israel, para fortalecer a relação entre os dois países."