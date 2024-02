Ricardo Stuckert/Divulgação Secretário de Estado dos EUA visita Lula em meio a polêmica com Israel





O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chega a Brasília nesta terça-feira (20) para uma visita oficial de discussões bilaterais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A viagem ocorre em um contexto delicado devido à recente crise diplomática desencadeada pelas declarações do presidente brasileiro sobre o conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Lula comparou o atual cenário na Faixa de Gaza ao massacre de judeus em meio ao Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, classificando a ação de Israel como "genocídio". Essas declarações geraram forte reação, e a visita do secretário estadunidense é delicada especialmente devido ao fato de Antony Blinken ser judeu e seu padrasto ter sobrevivido ao Holocausto.





A visita de Blinken ao Brasil ocorre após sua recente viagem a Israel, onde expressou apoio ao país durante o conflito com o Hamas. Os Estados Unidos têm sido historicamente aliados de Israel, reafirmando seu apoio durante esta última crise.

A crise diplomática entre Brasil e Israel resultou na declaração de Lula como " persona non grata " em Israel, até que ele se retrate de suas declarações. No entanto, segundo fontes, o presidente brasileiro não planeja se desculpar no momento.

Além das questões bilaterais entre Brasil e EUA, Blinken discutirá temas globais com Lula, como o apoio à presidência do Brasil no G20 e a cooperação na transição para energias limpas. Após o encontro em Brasília, Blinken seguirá para o Rio de Janeiro para participar da reunião de Ministros das Relações Exteriores do G20, bloco no qual o Brasil ocupa atualmente a liderança.

A visita de Blinken à América Latina também incluirá uma parada em Buenos Aires, na Argentina, onde se encontrará com o presidente Javier Milei para discutir questões regionais e globais de interesse mútuo.