Reprodução/Youtube Pastor Silas Malafaia





O pastor Silas Malafaia criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por comparar o Holocausto com o ataque do governo de Israel na Faixa de Gaza. O bolsonarista afirmou que os israelenses estão se defendendo do grupo terrorista Hamas.

O Hamas atacou Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1,2 mil pessoas, segundo o governo israelense. Por conta disso, Israel passou a atacar a Faixa de Gaza com a justificativa de acabar com o Hamas.

“Toda ação tem que haver uma reação maior para neutralizar. É o que Israel fez”, afirmou Malafaia, que aproveitou para xingar o presidente do Brasil. “Lula Pinóquio. Não tenho outro nome para ele”.

O pastor declarou que o posicionamento do petista em relação a Israel foi ruim e que ele precisa se arrepender. “Que vergonha! Lula uma vergonha ao povo brasileiro diante do mundo, mas eu quero aqui, em nome da maioria do povo brasileiro que é cristão, pedir perdão ao povo de Israel”, comentou.





Por fim, Malafaia ainda previu o futuro do presidente do Brasil. “Lula, se você não se arrepender dessas asneiras que você falou, o seu fim será trágico. Fica aqui o meu protesto e o meu repúdio a uma palavra idiota como essa”, concluiu.