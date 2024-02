Lula Marques/ Agência Brasil - 14/09/2023 Gleisi Hoffmann, presidente do PT

Nesta segunda-feira (19), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, publicou nas redes sociais uma resposta ao governo de Israel sobre a declaração do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre a guerra. Na publicação, Hoffmann diz que a fala do governo israelense "confirma a truculência do chefe de um governo de extrema-direita que está levando seu país ao desastre”.



Na publicação da presidente do PT, ela afirma que o primeiro-ministro de Israel, Bejamin Netanyahu, "ignora que o Brasil não é mais governado por um fascista como ele". Ela fazia uma referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A postagem foi feita no perfil de Gleisi no Twitter/X. Ela escreveu: "A resposta de Netanyahu ao presidente @LulaOficial confirma a truculência do chefe de um governo de extrema-direita que está levando seu país ao desastre e ao repúdio da comunidade internacional. Ignora que o Brasil não é mais governado por um fascista como ele. Netanyahu devia se preocupar com a rejeição que desperta no mundo e em seu próprio país, antes de tentar repreender quem denuncia sua política de extermínio do povo palestino. Ele não tem autoridade moral nem política para apontar o dedo para ninguém”.

A presidente do PT ainda respondeu em outra publicação sobre o pedido de impeachment de Lula, que está sendo organizado por políticos da oposição. Ela aproveitou o momento para atacar a deputada federal Carla Zambelli.

"Golpistas querendo impeachment de Lula só pode ser piada. É só ver quem tá liderando a turma, a pistoleira Carla Zambelli, propagadora de fake news, ré no STF e investigada por ataques ao Judiciário, que virou pessoa tóxica até entre os bolsonaristas. Melhor se cuidarem porque aqui golpistas não se criam mais, temos leis e instituições atentas”, disse Gleisi.