Divulgação/UNRWA Abrigo da UNRWA na Faixa de Gaza

Em nota a imprensa, a Confederação Israelita do Brasil (Conib) repudiou as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que comparavam os ataques de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto.

De acordo com a confederação, a comparação do presidente é uma “distorção perversa da realidade” que “ofende a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes”.

Lula participava de uma entrevista coletiva na Etiópia. No momento das declarações, o presidente falava sobre a decisão de fazer noos aportes de recursos para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio (UNRWA), que tem oferecido apoio humanitário ao povo do enclave palestino.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse o chefe de Estado brasileiro.

Em resposta, a Conib divulgou comunicado que alega que a ação de Israel é em defesa do Estado contra a atuação do grupo Hamas, que controla a região da Faixa de Gaza.

“Os nazistas exterminaram 6 milhões de judeus indefesos na Europa somente por serem judeus. Já Israel está se defendendo de um grupo terrorista que invadiu o país, matou mais de mil pessoas, promoveu estupros em massa, queimou pessoas vivas e defende em sua Carta de fundação a eliminação do Estado judeu”, diz trecho.

A confederação afirma, ainda, que o “governo brasileiro vem adotando uma postura extrema e desequilibrada em relação ao trágico conflito no Oriente Médio, abandonando a tradição de equilíbrio e busca de diálogo da política externa brasileira”.