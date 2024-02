Fernando Frazão/Agência Brasil Em 8 dias, foram 1.552 casos confirmados pela Secretaria Municipal da Saúde

A primeira tenda para atendimento a pessoas com sintomas de dengue na cidade de São Paulo começou a funcionar nesta segunda-feira (5).

O equipamento está dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 26 de agosto, na Vila Carmosina, região de Itaquera, na Zona Leste da capital.





Casos de dengue

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do municício, Itaquera tem o maior número de casos de dengue registrados nos primeiros 30 dias do ano. Nesse período, houveram 337 confirmações da doença. Na cidade, até o momento são 3.344 casos.