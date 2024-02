DA REDAÇÃO Carnaval

A previsão do Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet) indica que os últimos dias do Carnaval serão marcados por calor e pancadas de chuva em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

No Rio de Janeiro, as temperaturas variarão entre 22°C e 39°C. Segundo o Inmet, chuvas isoladas começarão à tarde, intensificando-se à noite, com possibilidade de trovoadas. A manhã, no entanto, permanecerá sem precipitação, apesar das nuvens. Na quarta-feira (14), a máxima não ultrapassará os 34°C, mas chuvas com trovoadas isoladas continuarão a partir da tarde.

São Paulo terá um cenário semelhante, com temperaturas mais amenas. A mínima prevista é de 22°C, e a máxima não deve superar os 32°C nesta terça-feira. Chuvas com trovoadas isoladas estão previstas para começar durante a noite e persistir na quarta, de acordo com o Inmet.

Em Recife, as temperaturas ficarão entre 25°C e 32°C, com chances de chuvas isoladas ao longo da terça-feira, sem previsão de trovoadas. Essa situação também se repete em Olinda, cidade vizinha. Em Salvador, a chuva está prevista para a manhã desta terça-feira, com o restante do dia sendo marcado por muitas nuvens. As temperaturas variarão entre 25°C e 32°C, conforme o Inmet.

Além disso, o Inmet emitiu alertas para o Rio Grande do Sul e porção sul de Santa Catarina, indicando "Perigo" de tempestades com chuva forte, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo até as 11 horas desta terça-feira. Existe o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Outro alerta de "Perigo" abrange estados do Norte e Centro-Oeste do Brasil, válido até as 10 horas desta terça-feira, indicando precipitação de até 100 mm/dia e ventos intensos para a região, incluindo Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e Tocantins. Há também um alerta amarelo, de "Perigo Potencial", para chuvas intensas em partes do Norte, Nordeste e Sudeste.