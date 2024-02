PR/Ricardo Stuckert Presidente Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embarca nesta terça-feira (13) para uma viagem ao Egito, onde será recebido pelo sue homólogo, Abdul Fatah Khalila Al-Sisi, e Etiópia, um dos novos integrantes do grupo BRICS, na sua primeira agenda internacional de 2024.

"Ampliar as relações com Egito, um dos países mais influentes do continente africano e entre as nações árabes, é uma das ações estratégicas da diplomacia brasileira", ressaltou o Palácio do Planalto.

Brasil e Egito "estreitaram" seu diálogo em 2023 com "as negociações para a saída de brasileiros que estavam na Faixa de Gaza", continua o comunicado.

Existe a expectativa que o Egito aprove novos frigoríficos brasileiros para exportação de carne. Além disso, Lula ainda deverá se reunir com autoridades da Liga Árabe em Cairo.

Na Etiópia, o petista participará da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, que reúne 55 países do continente.

Há uma "convergência" entre as nações africanas e a presidência temporária de Brasil no G20, que é o "combate à desigualdade e a fome, a sustentabilidade e a reforma dos organismos internacionais", aponta o Planalto.