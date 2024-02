Letycia Bond/Agência Brasil Veja previsão do tempo para o Carnaval

Com a aproximação do Carnaval, foliões em todo o Brasil estão atentos às condições meteorológicas que podem influenciar suas celebrações. Enquanto o Rio de Janeiro se prepara para um feriado ensolarado e quente, outras regiões enfrentarão desafios com chuvas e instabilidade climática.

No Rio de Janeiro, conhecido como a capital do samba, a expectativa é de dias sem chuva e temperaturas elevadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem atingir até 40°C na terça-feira de Carnaval. Essas condições favoráveis prometem um feriado animado para os foliões cariocas, que devem se preparar para o calor intenso.

Entretanto, em outras partes do país, a situação é diferente. Nas regiões Norte e Nordeste, a previsão é de chuvas que podem impactar as festividades em diversas capitais. Cidades como Macapá, Belém, São Luís, Fortaleza, João Pessoa e Salvador podem enfrentar períodos chuvosos ao longo do feriado.

A diminuição dos efeitos do fenômeno El Niño a partir do início de fevereiro traz uma expectativa de clima mais ameno e menos chuvas para o Sudeste e Sul do Brasil. No entanto, essa mudança não se estende às regiões Norte e Nordeste, onde a instabilidade climática persistirá durante o Carnaval.

Em São Paulo, a previsão é de tempo instável na sexta e sábado, com chuvas esperadas a partir de segunda-feira. Salvador, na Bahia, também enfrentará chuvas isoladas durante o feriado, embora as temperaturas permaneçam elevadas.

No Recife e em Olinda, em Pernambuco, a expectativa é de chuvas e tempo nublado durante a festividade. O tradicional bloco Galo da Madrugada, que marca a abertura do Carnaval no Recife, pode ser afetado pela presença de nuvens e chuva no sábado.

Diante dessas condições climáticas divergentes em todo o país, os foliões devem estar atentos e se preparar adequadamente para garantir uma experiência segura e confortável durante o Carnaval.