Francisco Cepeda / Governo do Estado de SP Policiais da Rota





Um homem não identificado morreu, nesta segunda-feira (5), após um suposto confronto com policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), durante uma nova ação na Baixada Santista (SP).

Ele é a sétima vítima fatal da Operação Escudo , deflagrada na última sexta-feira (2), após o assassinato do soldado Samuel Wesley Cosmo, cujo responsável ainda não foi identificado.

Por meio de sua conta no X (antigo Twitter), o secretário da Segurança Pública de São Paulo (SSP), Guilherme Derrite, comunicou a morte do homem apontado como responsável pelo comando do tráfico de entorpecentes no Morro São Bento, em Santos, onde ocorreu a abordagem.





Na versão de Derrite, o suspeito teria atirado nos policiais ao ser abordado, o que teria motivado o uso da força letal. Com a morte de Cosmo, a SSP reforçou a Operação Escudo na região.

A intervenção ocorreu simultaneamente a outra operação policial, que abrange a Baixada Santista e o litoral sul, desde a morte do soldado Marcelo Augusto da Silva em janeiro.

"Vão operar mais uns 40 lá, com certeza"

Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu apoiadores em sua casa de praia na Vila Histórica de Mambucaba, distrito de Angra dos Reis (RJ), onde comemorou as mortes durante a operação da Rota.

"A Rota já começou a operar na Baixada?", perguntou o ex-presidente durante uma ligação a um interlocutor que ele identificou como um integrante da Rota, acrescentando em seguida: "Operou quantos já? Já operou quantos aí?". Após terminar a ligação, ele comentou que era ironia, esclarecendo que a palavra "operar", nesse caso, significa matar.

"Mataram um soldado da Rota ontem com um tiro no olho. A Rota já desceu para operar. Tem um soldado ferido no braço. Na última vez acho que uns 50 foram operados lá. Problema de pele, micose, todos foram operados, bem tratados. Vão operar mais uns 40 lá, com certeza".